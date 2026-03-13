Tin tức

Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

(Baohatinh.vn) - Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh là diễn đàn để ứng cử viên và cử tri trao đổi thẳng thắn, gợi mở về các vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tỉnh nhà.

Thuỳ Dương - Văn Chung

Diễn đàn dân chủ trước thềm bầu cử

Bắt đầu từ ngày 27/2 đến nay, hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) do ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp tổ chức đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 1.918 hội nghị TXCT vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thu hút hơn 197.000 lượt cử tri tham dự.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu trò chuyện với cử tri phường Bắc Hồng Lĩnh.

Trong đó, hoạt động TXCT của người ứng cử ĐBQH khóa XVI được tổ chức tại 71 điểm (gồm 19 điểm trực tiếp và 52 điểm trực tuyến); đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 112 điểm (38 điểm trực tiếp và 74 điểm trực tuyến). Riêng cấp xã, phường ghi nhận con số ấn tượng với 1.735 hội nghị TXCT.

Theo đánh giá, các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, thu hút đông đảo cử tri tham dự; đảm bảo số lượng cuộc tiếp xúc theo quy định: đối với người ứng cử ĐBQH tối thiểu là 12 cuộc/đơn vị bầu cử; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tối thiểu là 7 cuộc/đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND cấp xã, phường tối thiểu là 5 cuộc/đơn vị bầu cử.

Cử tri Hà Tĩnh theo dõi tiểu sử người ứng cử.

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho hay: "Bám sát Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai, hướng dẫn tổ chức hội nghị TXCT vận động bầu cử, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Điểm mới đáng chú ý trong đợt TXCT lần này là việc kết hợp linh hoạt nhiều hình thức: trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến và thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Hình thức mới đã mở rộng không gian để người ứng cử gặp gỡ, trao đổi với cử tri; đặc biệt giúp cử tri ở nhiều địa bàn, kể cả vùng xa có cơ hội tiếp cận đầy đủ thông tin về người ứng cử, chương trình hành động của từng cá nhân và được bày tỏ ý kiến".

Cử tri theo dõi chương trình hành động của các ứng viên.

Cử tri đánh giá cao tinh thần cầu thị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết trách nhiệm của từng ứng cử viên. Tại các hội nghị, cử tri toàn tỉnh đã tích cực phát biểu, tập trung vào các nhóm vấn đề thiết thực như: hoàn thiện thể chế; các chính sách đặc thù để tạo động lực thúc đẩy cho Hà Tĩnh phát triển; chính sách an sinh xã hội; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; xử lý các dự án chậm tiến độ...

Các ý kiến là cơ sở quan trọng để người ứng cử tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động. Đây cũng là nguồn thông tin thực tiễn quý báu để các đại biểu sau khi trúng cử kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu.

Ông Lê Văn Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vũng Áng nhấn mạnh: "Việc tổ chức các hội nghị TXCT bài bản, linh hoạt, đúng luật không chỉ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các ứng cử viên mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác bầu cử. Khi dân chủ được phát huy thực chất, trách nhiệm được đề cao, mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thực sự trở thành sự lựa chọn sáng suốt, gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới".

Mở ra chặng đường phát triển mới

Tại các hội nghị, chương trình hành động của ứng cử viên được cử tri đặc biệt quan tâm. Người ứng cử ĐBQH cam kết sẽ gắn kết chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo của Đảng với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương. Ở vai ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, chương trình hành động xác định rõ vai trò trong tham gia quyết định và giám sát thực thi các chính sách liên quan đến động lực tăng trưởng của tỉnh.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh xác định rõ vai trò trong việc tham gia quyết định và giám sát việc thực thi các chính sách liên quan đến động lực tăng trưởng của địa phương.

Trong khi đó, với lợi thế gần dân, sát dân, đại biểu HĐND xã, phường tập trung vào vấn đề thiết thực như phát triển đô thị, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa - giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Hữu Khiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng Lĩnh - ứng cử viên đại biểu HĐND phường cho biết: "Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo phường tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ là chủ đạo; phấn đấu đến năm 2030 tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm trên 75%, thương mại – dịch vụ trên 21%. Đồng thời, quan tâm tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh...".

Nhìn chung, chương trình hành động của các ứng cử viên bám sát thực tiễn cuộc sống, thể hiện cam kết luôn gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của cử tri để góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển KT-XH của đất nước trong giai đoạn tới.

Với lợi thế gần dân, sát dân, đại biểu HĐND xã, phường tập trung vào vấn đề thiết thực như kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, nâng cao đời sống người dân...

Cử tri Nguyễn Văn Điển (thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc) cho hay: "Bên cạnh trình độ chuyên môn, chính trị, điều tôi và các cử tri đặc biệt quan tâm là quá trình công tác, những chức danh, vị trí ứng cử viên đã từng kinh qua để đánh giá năng lực, kinh nghiệm thực tế. Tại hội nghị TXCT, tôi cũng lắng nghe và theo dõi các chương trình hành động có cụ thể, thiết thực, đáp ứng được điều cử tri mong muốn hay không. Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc xây dựng chính sách nhằm tạo bước đột phá cho hệ thống giáo dục, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho trường học, có các chính sách giải quyết việc làm cho lao động địa phương".

Cử tri kỳ vọng, nếu trúng cử, đại biểu sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ sở, chuyển những cam kết trong chương trình hành động thành giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và từng bước tháo gỡ khó khăn; thực sự xứng đáng là người đại diện cho nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Chương trình hành động của các ứng viên bám sát thực tiễn cuộc sống, thể hiện cam kết gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân.

“Tôi rất mong muốn người trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải thực sự gần dân, sát dân hơn nữa. Qua đó, nắm bắt, truyền tải đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của đông đảo cử tri đến nghị trường của Quốc hội và tới kỳ họp của HĐND các cấp nhanh chóng, hiệu quả; thực sự xứng đáng là “cầu nối tin cậy” của cử tri với hệ thống chính trị" - cử tri Nguyễn Hữu Hài (xã Trường Lưu) gửi gắm.

Tin liên quan

#Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp #Tiếp xúc cử tri #Công bố danh sách người ứng cử #Chương trình hành động #Cử tri Hà Tĩnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Tin tức khác

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.
Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.