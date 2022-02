Một ngày của ca trực vận hành nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Trung

Để chủ động nguồn than phục vụ dây chuyền sản xuất, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã xây dựng cầu cảng chuyên dụng. Theo đó, than được nhập từ tàu có tải trọng trên 24.000 tấn, qua 2 máy hút than ở cầu cảng chuyên dụng (với công suất 1.200 tấn/h/máy hút), sau đó được đưa vào 2 kho than.

