Một ngày huấn luyện "cảnh khuyển" của chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Hà Tĩnh

Từ nhỏ, tôi - thiếu úy Lê Văn Lâm, thuộc Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ - Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã luôn mơ ước được khoác lên mình bộ đồng phục công an nhân dân. Mơ ước đó đã thành hiện thực khi năm 2016, tôi trúng tuyển vào lực lượng công an nhân dân.

