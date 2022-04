Chuyện về Đội Cứu hộ - cứu nạn trên biển Thiên Cầm

Du khách về tắm biển hầu hết đều có ý thức giữ an toàn khi tắm. Tuy nhiên, cũng có lúc, du khách không hiểu về quy tắc an toàn, một số trường hợp say xỉn vẫn “lao” xuống biển để giải nhiệt; có người không mặc áo phao nhưng thích bơi xa; có người còn bơi ra cọc ranh giới cứu hộ và đu mình trên đó để vui đùa.

