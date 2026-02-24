Đảm bảo ATGT mùa lễ hội

Tiến Long - 24/02/2026 14:10

Từ sau Tết nguyên đán đến nay có hơn 210.000 lượt du khách đi đến các điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh để tham quan, chiêm bái. Lượng người và phương tiện gia tăng đang đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Để kiểm soát tình hình, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý các khu di tích, tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát, nâng cao ý thức chấp hành cho người tham gia giao thông.