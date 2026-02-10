Kiểm soát nồng độ cồn – giữ bình yên mùa xuân

Nguyễn Xuân Thục Anh - 10/02/2026 15:18

Khi Rượu bia là thứ không thể thiếu trong các buổi liên hoan, gặp mặt, khi nhiều người vẫn điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia thì những nguy cơ về tai nạn giao thông vẫn hiện hữu.