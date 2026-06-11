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Cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo nguồn lực phát triển.

Nguyễn Văn Sơn - 11/06/2026 18:21
Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số tiến tới xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực phát triển
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