Điểm tựa nào cho mái ấm nhỏ

Trần Huyền - 25/06/2026 19:17

Suốt nhiều năm, 3 mẹ con chị Bùi Thị Huệ (thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) sống trong căn nhà chật hẹp với muôn vàn thiếu thốn