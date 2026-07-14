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Nhịp sống đô thị

Người đi gom những "muộn phiền" của phố

Thục Anh - 14/07/2026 14:30
Những công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị đang hằng ngày chở đi những "muộn phiền" của phố thị, mang lại cho đô thị không gian sống trong lành và bình yên.
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