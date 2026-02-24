Điểm tựa vùng biên: Hành trình gieo “hạt giống đỏ” nơi tuyến đầu

Hải Thuận - 24/02/2026 17:17

Biên giới quốc gia không chỉ được xác lập bằng đường biên, mốc giới pháp lý, mà còn được gìn giữ bằng niềm tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng. Ở các địa phương vùng biên giới Hà Tĩnh, mỗi người dân, mỗi đảng viên chính là một “cột mốc sống”, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Vì thế phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng vùng biên có ý nghĩa đặc biệt quan, là hành trình gieo "hạt giống đỏ" nơi tuyến đầu.