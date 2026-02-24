Về Báo Hà Tĩnh
Vùng biên ngày mới

Điểm tựa vùng biên: Hành trình gieo “hạt giống đỏ” nơi tuyến đầu

Hải Thuận - 24/02/2026 17:17
Biên giới quốc gia không chỉ được xác lập bằng đường biên, mốc giới pháp lý, mà còn được gìn giữ bằng niềm tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng. Ở các địa phương vùng biên giới Hà Tĩnh, mỗi người dân, mỗi đảng viên chính là một “cột mốc sống”, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Vì thế phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng vùng biên có ý nghĩa đặc biệt quan, là hành trình gieo "hạt giống đỏ" nơi tuyến đầu.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Rộn ràng không khí Tết vùng biên
Vùng biên ngày mới

Rộn ràng không khí Tết vùng biên

Phòng chống ma túy, cuộc chiến không ngừng nghỉ nơi vùng biên
Vùng biên ngày mới

Phòng chống ma túy, cuộc chiến không ngừng nghỉ nơi vùng biên

Chống hàng giả: Nâng cao "sức đề kháng" cho bà con vùng biên
Vùng biên ngày mới

Chống hàng giả: Nâng cao "sức đề kháng" cho bà con vùng biên

Thương mại vùng biên: đòn bẩy phát triển kinh tế vùng
Vùng biên ngày mới

Thương mại vùng biên: đòn bẩy phát triển kinh tế vùng

Để con đường đến trường nơi vùng biên không còn xa
Vùng biên ngày mới

Để con đường đến trường nơi vùng biên không còn xa

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO