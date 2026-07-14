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Hình ảnh người thanh niên xung phong trên Báo và PTTH Hà Tĩnh

Phạm Hương Ly - 14/07/2026 06:50
Những đóng góp của lực lượng TNXP Hà Tĩnh được lan tỏa qua những thước phim, trang báo, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ mai sau.
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