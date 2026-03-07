Về Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới

Kéo gần khoảng cách giáo dục: Khi "trường làng" mang dáng dấp hiện đại

PV - 07/03/2026 15:35
Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ưu tiên huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trường học một cách đồng bộ, phù hợp với thực tiễn xây dựng nông thôn mới. Những ngôi trường khang trang với trang bị dạy học hiện đại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở nông thôn, tạo nền tảng bền vững để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sống của người địa phương... góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
