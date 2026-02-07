Về Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới

Sắc xuân trên những khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

PV - 07/02/2026 08:35
Mùa xuân gõ cửa làng quê Hà Tĩnh với diện mạo mới: đường hoa, hạ tầng khang trang, vườn mẫu NTM lan tỏa sắc xuân, hòa quyện bản sắc truyền thống cùng nhịp sống mới.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Nông thôn mới 2026–2030 từ đạt chuẩn hướng tới hiện đại và bền vững
Nông thôn mới

Nông thôn mới 2026–2030 từ đạt chuẩn hướng tới hiện đại và bền vững

Rộn niềm tin trên những miền quê nông thôn mới
Nông thôn mới

Rộn niềm tin trên những miền quê nông thôn mới

Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM
Nông thôn mới

Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM

Thương mại điện tử mở rộng cánh cửa thị trường cho sản phẩm OCOP
Nông thôn mới

Thương mại điện tử mở rộng cánh cửa thị trường cho sản phẩm OCOP

Xây dựng NTM thích ứng với biến đổi khí hậu
Nông thôn mới

Xây dựng NTM thích ứng với biến đổi khí hậu

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO