Tài nguyên và môi trường

Tết trồng cây – ươm mần xanh năm mới

Hà Vân - 05/03/2026 10:28

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2026, nhiều địa phương đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể và lực lượng kiểm lâm triển khai mô hình “bom hạt giống” đầy sáng tạo.

