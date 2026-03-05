Về Báo Hà Tĩnh
Vòng tay nhân ái

Nỗi đau thắt lòng của người mẹ có hai con u não

Diệu Huyền - 05/03/2026 20:30

Trong 5 năm, hai con trai của chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) lần lượt mắc căn bệnh u não ác tính khiến gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn.

