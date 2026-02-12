Một vai hai gánh nặng

PV - 12/02/2026 18:12

Những ngày này, Xuân đang đến thật gần. Thế nhưng trong căn nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Huy Hậu ở thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, thời gian như ngưng lại. Ở đó, bà Lan vẫn lặng lẽ với hành trình “một vai hai gánh”: vừa là điểm tựa cho người chồng trọng bệnh, vừa chăm sóc người chị chồng ngây dại vì tâm thần. Cũng từ lâu căn nhà ấy không có tiếng cười, chỉ có tiếng thở dài và những nỗi lo canh cánh về một tương lai mịt mờ phía trước.