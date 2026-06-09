Khi Đảng viên đi đầu chuyển đổi số

Tuệ Trang - 09/06/2026 15:20

Trong tiến trình chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh đã gương mẫu, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đi đầu và dẫn dắt công tác chuyển đổi số.