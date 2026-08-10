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Thứ Năm, 8/10/2026, 18:28 (GMT+7)

Quê hương con người Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là vùng “địa linh nhân kiệt” với không gian văn hóa hội tụ bề dày lịch sử, là sức mạnh để biến khát vọng thành hành động, đưa quê hương vươn lên bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Sỹ Tâm
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