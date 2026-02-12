Rượu nếp Thanh Bảo

Phương Linh - 12/02/2026 18:19

Rượu nếp Thanh Bảo – sản phẩm OCOP 3 sao từ xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh – được chưng cất từ nếp quê và men thảo dược tự nhiên, giữ trọn hương vị truyền thống, êm dịu, đậm đà và an toàn.