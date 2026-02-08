Về Báo Hà Tĩnh
Thực phẩm bẩn – Mối đe dọa trong từng bữa ăn

PV - 08/02/2026 19:33
Bữa ăn hằng ngày, nền tảng chăm sóc sức khỏe của mỗi gia đình đang bị đe dọa bởi một mối nguy âm thầm nhưng kéo dài: THỰC PHẨM BẨN. Từ thịt không rõ nguồn gốc, rau củ tồn dư hóa chất đến các loại thực phẩm chế biến không bảo đảm chất lượng, những nguy cơ này đang xâm nhập vào từng mâm cơm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân. Khi lợi nhuận bị đặt lên trên đạo đức kinh doanh, người tiêu dùng chính là bên chịu rủi ro lớn nhất, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.
