Thương hiệu dê Hương Sơn: Bước chuyển từ tư duy hàng hóa

Khánh Huyền - 12/06/2026 18:54

Dê Hương Sơn được cấp Chứng nhận nhãn hiệu. Đây là động lực lớn để chuẩn hóa quy trình chăn nuôi, chế biến, hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững.