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Thương hiệu dê Hương Sơn: Bước chuyển từ tư duy hàng hóa

Khánh Huyền - 12/06/2026 18:54
Dê Hương Sơn được cấp Chứng nhận nhãn hiệu. Đây là động lực lớn để chuẩn hóa quy trình chăn nuôi, chế biến, hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững.
Thương hiệu dê Hương Sơn: Bước chuyển từ tư duy hàng hóa
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