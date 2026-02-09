Cần biết Top 10 tuổi xông đất 2026 cho gia chủ 2000 Canh Thìn Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 2000 Canh Thìn gồm tuổi Tý, Thân, Dậu, Sửu. Gia chủ 2000 Canh Thìn nên tránh nhờ người tuổi Tuất đi xông đất

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 2000 Canh Thìn

Gia chủ sinh năm 2000 Canh Thìn, mệnh Bạch Lạp Kim, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời người xông đất có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Thìn, đồng thời không xung khắc ngũ hành Kim – Hỏa để mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho cả năm.

Các tuổi xông đất đẹp cho gia chủ 2000 Canh Thìn năm 2026

Tuổi Tý: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập và các mối quan hệ.

Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập và các mối quan hệ. Tuổi Thân: Tam hợp với tuổi Thìn, tượng trưng cho trí tuệ, sự linh hoạt, rất tốt để khai xuân và mở đầu năm mới thuận lợi.

Tam hợp với tuổi Thìn, tượng trưng cho trí tuệ, sự linh hoạt, rất tốt để khai xuân và mở đầu năm mới thuận lợi. Tuổi Dậu: Lục hợp với tuổi Thìn, giúp gia đạo ổn định, tinh thần thoải mái, dễ gặp quý nhân phù trợ.

Lục hợp với tuổi Thìn, giúp gia đạo ổn định, tinh thần thoải mái, dễ gặp quý nhân phù trợ. Tuổi Sửu: Không xung khắc với tuổi Thìn, mang ý nghĩa bền vững, chăm chỉ, phù hợp xông đất nếu người đó có vận trình tốt.

Gia chủ Canh Thìn 2000 nên tránh nhờ người tuổi Tuất đi xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Thìn – Tuất), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, công việc trắc trở hoặc tinh thần không vui.

Các tuổi xông đất tốt cho gia chủ Canh Thìn trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:



Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Mậu Thân 1968 (Trung bình)

Các tuổi không nên xông đất cho gia chủ 2000 Canh Thìn năm 2026 là:



Qúy Mão 1963 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu)

Tuổi xông đất 2026 gia chủ 2000 Canh Thìn

Thời điểm xông đất Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông nhà nên đến với tâm thế vui vẻ, mang theo lời chúc tốt lành để giúp gia chủ Canh Thìn có khởi đầu năm mới hanh thông.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch ) là ngày đẹp nhất để xông nhà.

(thứ Sáu, ngày ) là ngày đẹp nhất để xông nhà. Nếu không thể xông đất mùng 1, gia chủ có thể chọn mùng 2 Tết (18/02/2026), ưu tiên buổi sáng.

Giờ tốt xông đất Tết 2026 cho gia chủ Canh Thìn

Giờ Tý (23h–01h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Dậu (17h–19h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ 2026

Hướng Chính Tây : đón Tài Thần, thuận lợi tiền bạc và công danh

: đón Tài Thần, thuận lợi tiền bạc và công danh Hướng Tây Bắc: đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn

Gia chủ Canh Thìn 2000 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ.

Phân tích tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 2000 Canh Thìn

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 2000 Canh Thìn Ất Mùi 1955 (Khá),

Đinh Mùi 1967 (Khá),

Nhâm Dần 1962 (Khá),

Tân Hợi 1971 (Khá),

Giáp Dần 1974 (Khá),

Nhâm Thân 1992 (Khá),

Tân Tỵ 2001 (Khá),

Giáp Thân 2004 (Khá),

Ất Dậu 2005 (Khá),

Mậu Thân 1968 (Trung bình) Qúy Mão 1963 (Xấu),

Bính Thìn 1976 (Xấu),

Canh Ngọ 1990 (Xấu),

Kỷ Mão 1999 (Xấu),

Nhâm Ngọ 2002 (Xấu),

Kỷ Mùi 1979 (Xấu),

Ất Tỵ 1965 (Xấu),

Bính Thân 1956 (Xấu),

Bính Dần 1986 (Xấu),

Giáp Tuất 1994 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

Ất Mùi được năm Bính Ngọ sinh trợ mạnh về ngũ hành và lục hợp với Ngọ giúp kích hoạt vận khí đầu năm. Tuy nhiên, Mùi xung với Thìn của gia chủ khiến cát khí bị phân tán.

Đánh giá: 14/20 – Khá

2. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Đinh Mùi có lợi thế lớn về ngũ hành và hợp với Ngọ của năm mới. Điểm trừ là địa chi Mùi xung trực tiếp với Thìn của gia chủ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

3. Người xông đất sinh năm 1962 (Nhâm Dần – mệnh Kim)

Nhâm Dần được năm mới sinh trợ và có tam hợp với Ngọ, tạo thế thuận đầu năm. Tuy nhiên, thiên can Nhâm xung Bính làm giảm độ hanh thông.

Đánh giá: 13/20 – Khá

4. Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

Tân Hợi có nền tảng ngũ hành ổn định, thiên can hợp năm Bính Ngọ. Địa chi không xung phá nhưng cũng thiếu các thế hợp mạnh.

Đánh giá: 13/20 – Khá

5. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

Giáp Dần được sinh trợ về ngũ hành và tam hợp với Ngọ của năm mới. Điểm yếu nằm ở thiên can Giáp xung Canh của gia chủ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 1992 (Nhâm Thân – mệnh Kim)

Nhâm Thân có tam hợp mạnh với Thìn của gia chủ và ngũ hành thuận lợi. Tuy nhiên, thiên can Nhâm xung Bính khiến vận khí khó trọn vẹn.

Đánh giá: 13/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 2001 (Tân Tỵ – mệnh Kim)

Tân Tỵ được năm Bính Ngọ sinh trợ tốt và thiên can hợp năm. Địa chi không xung phá nên phù hợp chọn theo hướng an toàn.

Đánh giá: 13/20 – Khá

8. Người xông đất sinh năm 2004 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

Giáp Thân có tam hợp với Thìn của gia chủ và ngũ hành thuận lợi. Tuy nhiên, thiên can Giáp xung Canh khiến cát khí bị hạn chế.

Đánh giá: 13/20 – Khá

9. Người xông đất sinh năm 2005 (Ất Dậu – mệnh Thủy)

Ất Dậu nổi bật nhờ lục hợp với Thìn của gia chủ và thiên can hợp mệnh. Điểm trừ là Dậu phạm tứ hành xung với Ngọ của năm mới.

Đánh giá: 13/20 – Khá

10. Người xông đất sinh năm 1968 (Mậu Thân – mệnh Thổ)

Mậu Thân được gia chủ sinh trợ và tam hợp tốt với Thìn. Tuy nhiên, mệnh Thổ bị năm Bính Ngọ mệnh Thủy khắc chế.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình