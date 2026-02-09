Cần biết Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1976 Bính Thìn Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1976 Bính Thìn gồm tuổi Tý, Thân, Dậu, Sửu. Gia chủ 1976 Bính Thìn nên tránh nhờ người tuổi Tuất đi xông đất

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1976 Bính Thìn

Gia chủ 1976 Bính Thìn thuộc mệnh Sa Trung Thổ, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời người xông đất có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Thìn, đồng thời không xung khắc ngũ hành Thổ – Hỏa để giúp gia đạo bình an, công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông suốt năm.

Các tuổi xông đất đẹp cho gia chủ 1976 Bính Thìn năm 2026

Tuổi Tý: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, hỗ trợ tài vận và sự nghiệp cho gia chủ.

Tuổi Thân: Tam hợp với tuổi Thìn, tượng trưng cho trí tuệ, nhanh nhạy, giúp năm mới có nhiều cơ hội tốt.

Tuổi Dậu: Lục hợp với tuổi Thìn, giúp gia đạo hòa thuận, dễ gặp quý nhân phù trợ.

Tuổi Sửu: Không xung khắc với tuổi Thìn, mang ý nghĩa ổn định, bền bỉ, phù hợp xông đất nếu người đó đang có vận khí tốt.

Gia chủ Bính Thìn 1976 nên tránh nhờ người tuổi Tuất xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Thìn – Tuất), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, sức khỏe kém hoặc công việc trắc trở.

Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1976 Bính Thìn

Các tuổi xông đất tốt cho gia chủ Mậu Thìn trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Tân Hợi 1971 (Tốt), Tân Tỵ 2001 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Bính Thân 1956 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Tân Dậu 1981 (Trung bình)

Các tuổi không nên xông đất cho gia chủ 1976 Bính Thìn năm 2026 là:

Tân Sửu 1961 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Ất Dậu 2005 (Xấu)

Thời điểm xông đất Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông nhà nên giữ tinh thần vui vẻ, mang lời chúc tốt đẹp để giúp gia chủ Bính Thìn 1976 có khởi đầu năm mới suôn sẻ.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch ) là ngày đẹp nhất để xông đất.

(thứ Sáu, ngày ) là ngày đẹp nhất để xông đất. Có thể chọn mùng 2 Tết (18/02/2026) nếu không thuận tiện mùng 1, ưu tiên buổi sáng.

Giờ tốt xông đất Tết 2026 cho gia chủ Bính Thìn

Giờ Tý (23h–01h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Dậu (17h–19h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ 2026

Hướng Chính Tây : đón Tài Thần, thuận lợi cho tiền bạc

: đón Tài Thần, thuận lợi cho tiền bạc Hướng Tây Bắc: đón Hỷ Thần, mang lại may mắn và niềm vui

Gia chủ Bính Thìn 1976 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ.

Phân tích tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1976 Bính Thìn

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 1976 Bính Thìn Tân Hợi 1971 (Tốt),

Tân Tỵ 2001 (Tốt),

Ất Mùi 1955 (Khá),

Nhâm Dần 1962 (Khá),

Giáp Tý 1984 (Khá),

Nhâm Thân 1992 (Khá),

Giáp Ngọ 1954 (Khá),

Bính Thân 1956 (Trung bình),

Canh Tuất 1970 (Trung bình),

Tân Dậu 1981 (Trung bình) Tân Sửu 1961 (Xấu),

Kỷ Sửu 1949 (Xấu),

Đinh Hợi 1947 (Xấu),

Bính Tuất 1946 (Xấu),

Nhâm Tý 1972 (Xấu),

Kỷ Dậu 1969 (Xấu),

Đinh Tỵ 1977 (Xấu),

Đinh Mão 1987 (Xấu),

Bính Tý 1996 (Xấu),

Ất Dậu 2005 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

Tân Hợi được gia chủ và năm Bính Ngọ sinh trợ mạnh về ngũ hành, thiên can Tân tương hợp Bính tạo thế cát khí hiếm có. Địa chi không xung phá, phù hợp xông đất an toàn.

Đánh giá: 16/20 – Tốt

2. Người xông đất sinh năm 2001 (Tân Tỵ – mệnh Kim)

Ngũ hành Kim vượng, được gia chủ và năm mới nâng đỡ liên tiếp. Thiên can tương hợp, địa chi không phạm xung lớn.

Đánh giá: 16/20 – Tốt

3. Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

Được lợi về ngũ hành và lục hợp với năm Bính Ngọ, nhưng Mùi phạm tứ hành xung với Thìn của gia chủ.

Đánh giá: 15/20 – Khá

4. Người xông đất sinh năm 1962 (Nhâm Dần – mệnh Kim)

Ngũ hành tốt, địa chi tam hợp với năm mới, song thiên can Nhâm xung Bính của gia chủ và năm làm giảm điểm.

Đánh giá: 14/20 – Khá

5. Người xông đất sinh năm 1984 (Giáp Tý – mệnh Kim)

Giáp Tý tam hợp với Thìn của gia chủ nhưng lại lục xung và tứ hành xung với Ngọ của năm Bính Ngọ.

Đánh giá: 14/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 1992 (Nhâm Thân – mệnh Kim)

Được sinh trợ mạnh về ngũ hành, địa chi tam hợp với gia chủ. Điểm trừ lớn nằm ở thiên can Nhâm xung Bính.

Đánh giá: 14/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 1954 (Giáp Ngọ – mệnh Kim)

Ngũ hành thuận lợi nhưng địa chi Ngọ phạm tương hình với chính năm Bính Ngọ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

8. Người xông đất sinh năm 1956 (Bính Thân – mệnh Hỏa)

Được gia chủ sinh trợ và tam hợp với Thìn, tuy nhiên mệnh Hỏa bị Thủy của năm khắc.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình

9. Người xông đất sinh năm 1970 (Canh Tuất – mệnh Kim)

Ngũ hành tốt nhưng thiên can Canh xung Bính, địa chi Tuất xung mạnh với Thìn của gia chủ.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình

10. Người xông đất sinh năm 1981 (Tân Dậu – mệnh Mộc)

Thiên can và địa chi hợp gia chủ, song mệnh Mộc khắc Thổ và Dậu phạm tứ hành xung với năm mới.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình