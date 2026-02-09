Cần biết Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1964 Giáp Thìn Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1964 Giáp Thìn gồm tuổi Tý, Thân, Dậu, Sửu. Gia chủ 1964 Giáp Thìn nên tránh nhờ người tuổi Tuất đi xông đất

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1964 Giáp Thìn

Gia chủ 1964 Giáp Thìn thuộc mệnh Phú Đăng Hỏa, trong năm Bính Ngọ 2026 (Hỏa khí vượng) nên ưu tiên mời người xông đất có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Thìn, đồng thời tương sinh – tương trợ mệnh Hỏa để mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho cả năm.

Các tuổi xông đất đẹp cho gia chủ 1964 Giáp Thìn năm 2026

Tuổi Tý: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại cát khí mạnh, hỗ trợ tài vận, công danh và các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Thân: Tam hợp với tuổi Thìn, tượng trưng cho trí tuệ, nhanh nhạy, giúp gia chủ gặp nhiều cơ hội tốt trong năm mới.

Tuổi Dậu: Lục hợp với tuổi Thìn, rất tốt cho gia đạo, giúp tinh thần thoải mái, gia đình yên ấm.

Tuổi Ngọ: Là tuổi của năm Bính Ngọ, lại thuộc hành Hỏa tương trợ mệnh gia chủ, phù hợp xông đất nếu người đó có vận trình hanh thông.

Gia chủ Giáp Thìn 1964 nên tránh nhờ người tuổi Tuất xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Thìn – Tuất), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, sức khỏe kém hoặc công việc trắc trở.

Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1964 Giáp Thìn

Các tuổi xông đất tốt cho gia chủ Mậu Thìn trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Kỷ Hợi 1959 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Qúy Mùi 2003 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Trung bình)

Các tuổi không nên xông đất cho gia chủ 1964 Giáp Thìn năm 2026 là:

Canh Tý 1960 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Ất Dậu 2005 (Xấu)

Thời điểm xông đất Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông nhà nên đến trong tâm thế vui vẻ, mang theo lời chúc tốt lành để giúp gia chủ Giáp Thìn 1964 có khởi đầu năm mới thuận lợi.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch ) là ngày đẹp nhất để xông đất.

(thứ Sáu, ngày ) là ngày đẹp nhất để xông đất. Nếu không thuận tiện, gia chủ có thể chọn mùng 2 Tết (18/02/2026), ưu tiên buổi sáng.

Giờ tốt xông đất Tết 2026 cho gia chủ Giáp Thìn

Giờ Dần (03h–05h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Ngọ (11h–13h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ 2026

Hướng Chính Nam : đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn

: đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn Hướng Chính Tây: đón Tài Thần, thuận lợi cho tiền bạc và công việc

Gia chủ Giáp Thìn 1964 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ.

Phân tích tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1964 Giáp Thìn

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 1964 Giáp Thìn Kỷ Hợi 1959 (Khá),

Tân Dậu 1981 (Khá),

Kỷ Tỵ 1989 (Khá),

Canh Dần 1950 (Khá),

Canh Thân 1980 (Khá),

Mậu Tuất 1958 (Khá),

Tân Mão 1951 (Khá),

Nhâm Tý 1972 (Khá),

Qúy Mùi 2003 (Khá),

Mậu Thìn 1988 (Trung bình) Canh Tý 1960 (Xấu),

Đinh Dậu 1957 (Xấu),

Ất Tỵ 1965 (Xấu),

Canh Tuất 1970 (Xấu),

Ất Sửu 1985 (Xấu),

Qúy Dậu 1993 (Xấu),

Giáp Tuất 1994 (Xấu),

Ất Hợi 1995 (Xấu),

Bính Tý 1996 (Xấu),

Ất Dậu 2005 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – mệnh Mộc)

Kỷ Hợi được gia chủ và năm Bính Ngọ sinh trợ liên tiếp về ngũ hành, thiên can Kỷ hợp Giáp giúp vận khí đầu năm ổn định. Địa chi không xung phá nên phù hợp xông đất an toàn.

Đánh giá: 15/20 – Khá

2. Người xông đất sinh năm 1981 (Tân Dậu – mệnh Mộc)

Tân Dậu có lợi thế lớn về ngũ hành và lục hợp với Thìn của gia chủ, thiên can hợp năm mới. Tuy nhiên, Dậu phạm tứ hành xung với Ngọ làm giảm cát khí.

Đánh giá: 15/20 – Khá

3. Người xông đất sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ – mệnh Mộc)

Kỷ Tỵ được sinh trợ tốt cả từ gia chủ lẫn năm Bính Ngọ, thiên can tương hợp giúp khí trường hài hòa. Địa chi không xung lớn, dễ chọn.

Đánh giá: 15/20 – Khá

4. Người xông đất sinh năm 1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

Canh Dần được sinh trợ mạnh về ngũ hành và tam hợp với năm mới. Điểm trừ lớn là thiên can Canh xung Giáp và Bính.

Đánh giá: 14/20 – Khá

5. Người xông đất sinh năm 1980 (Canh Thân – mệnh Mộc)

Canh Thân hòa mệnh với gia chủ, tam hợp tốt với Thìn. Tuy nhiên, thiên can Canh xung khiến cát khí bị tiết giảm.

Đánh giá: 14/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 1958 (Mậu Tuất – mệnh Mộc)

Mậu Tuất được năm mới sinh trợ và tam hợp với Ngọ, nhưng lại xung – hình mạnh với Thìn của gia chủ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 1951 (Tân Mão – mệnh Mộc)

Tân Mão được sinh trợ tốt và hợp thiên can năm, song phạm lục hại với Thìn và tứ hành xung với Ngọ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

8. Người xông đất sinh năm 1972 (Nhâm Tý – mệnh Mộc)

Nhâm Tý có tam hợp mạnh với gia chủ nhưng lại xung trực tiếp với Ngọ của năm Bính Ngọ, khiến cát – hung đan xen.

Đánh giá: 13/20 – Khá

9. Người xông đất sinh năm 2003 (Quý Mùi – mệnh Mộc)

Quý Mùi được sinh trợ tốt về ngũ hành và thiên can, lục hợp với năm mới. Tuy nhiên, Mùi xung Thìn của gia chủ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

10. Người xông đất sinh năm 1988 (Mậu Thìn – mệnh Mộc)

Mậu Thìn được sinh trợ mạnh nhưng lại phạm tương hình với chính địa chi Thìn của gia chủ, khó phát huy cát khí.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình