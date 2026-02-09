Cần biết Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1952 Nhâm Thìn Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1952 Nhâm Thìn gồm tuổi Tý, Thân, Dậu, Sửu. Gia chủ 1952 Nhâm Thìn nên tránh nhờ người tuổi Tuất đi xông đất

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1952 Nhâm Thìn

Gia chủ 1952 Nhâm Thìn thuộc mệnh Trường Lưu Thủy, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời những người có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Thìn, đồng thời không xung khắc ngũ hành Thủy – Hỏa để mang lại may mắn, tài lộc và sự bình an cho cả năm.

Các tuổi xông đất đẹp cho gia chủ 1952 Nhâm Thìn năm 2026

Tuổi Tý: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại cát khí mạnh, hỗ trợ tài lộc, sức khỏe và gia đạo ổn định.

Tuổi Thân: Tam hợp với tuổi Thìn, tượng trưng cho sự nhanh nhạy, linh hoạt, giúp gia chủ gặp nhiều cơ hội thuận lợi trong năm mới.

Tuổi Dậu: Lục hợp với tuổi Thìn, rất tốt cho gia đình, giúp tinh thần an vui, con cháu hòa thuận.

Tuổi Sửu: Không xung khắc với tuổi Thìn, mang ý nghĩa bền bỉ, chắc chắn, phù hợp xông đất nếu người đó có vận trình tốt.

Gia chủ Nhâm Thìn 1952 nên tránh nhờ người tuổi Tuất xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Thìn – Tuất), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, sức khỏe yếu hoặc tinh thần không vui.

Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1952 Nhâm Thìn

Các tuổi xông đất tốt cho gia chủ Mậu Thìn trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Canh Dần 1950 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá)

Các tuổi không nên xông đất cho gia chủ 1952 Nhâm Thìn năm 2026 là:

Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu)

Thời điểm xông đất Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông nhà nên đến với tâm thế vui vẻ, mang theo lời chúc tốt lành để giúp gia chủ Nhâm Thìn 1952 có khởi đầu năm mới an khang, thuận lợi.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch ) là ngày đẹp nhất để xông đất.

(thứ Sáu, ngày ) là ngày đẹp nhất để xông đất. Trường hợp không thuận tiện, có thể xông đất mùng 2 Tết (18/02/2026), ưu tiên buổi sáng.

Giờ tốt xông đất Tết 2026 cho gia chủ Nhâm Thìn

Giờ Dần (03h–05h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Thân (15h–17h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ 2026

Hướng Chính Nam : đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui, tinh thần thoải mái

: đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui, tinh thần thoải mái Hướng Chính Tây: đón Tài Thần, tốt cho tiền bạc và gia đạo

Gia chủ Nhâm Thìn 1952 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ.

Phân tích tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1952 Nhâm Thìn

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 1952 Nhâm Thìn Canh Dần 1950 (Khá),

Tân Hợi 1971 (Khá),

Ất Mùi 1955 (Khá),

Nhâm Dần 1962 (Khá),

Canh Thân 1980 (Khá),

Tân Dậu 1981 (Khá),

Nhâm Thân 1992 (Khá),

Tân Tỵ 2001 (Khá),

Kỷ Hợi 1959 (Khá),

Giáp Tý 1984 (Khá) Qúy Tỵ 1953 (Xấu),

Nhâm Thìn 1952 (Xấu),

Bính Ngọ 1966 (Xấu),

Ất Mão 1975 (Xấu),

Qúy Hợi 1983 (Xấu),

Tân Mùi 1991 (Xấu),

Đinh Hợi 1947 (Xấu),

Đinh Dậu 1957 (Xấu),

Bính Thân 1956 (Xấu),

Mậu Thân 1968 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

Canh Dần được gia chủ và năm Bính Ngọ sinh trợ mạnh về ngũ hành, địa chi tam hợp với Ngọ giúp mở vận đầu năm. Điểm trừ là thiên can Canh xung Bính của năm.

Đánh giá: 15/20 – Khá

2. Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

Tân Hợi có ngũ hành thuận lợi nhờ được gia chủ và năm mới sinh trợ, thiên can hợp năm Bính Ngọ. Địa chi không xung phá nên phù hợp xông đất an toàn.

Đánh giá: 15/20 – Khá

3. Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

Ất Mùi được lợi lớn về ngũ hành và lục hợp với Ngọ của năm mới. Tuy nhiên, Mùi xung mạnh với Thìn của gia chủ làm giảm cát khí.

Đánh giá: 15/20 – Khá

4. Người xông đất sinh năm 1962 (Nhâm Dần – mệnh Kim)

Nhâm Dần có nền tảng ngũ hành tốt và tam hợp với năm Bính Ngọ. Điểm yếu là thiên can Nhâm xung Bính khiến vận khí không trọn vẹn.

Đánh giá: 15/20 – Khá

5. Người xông đất sinh năm 1980 (Canh Thân – mệnh Mộc)

Canh Thân được sinh trợ mạnh về ngũ hành, địa chi tam hợp với Thìn của gia chủ. Thiên can Canh xung Bính khiến mức độ cát lợi bị tiết giảm.

Đánh giá: 15/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 1981 (Tân Dậu – mệnh Mộc)

Tân Dậu nổi bật nhờ lục hợp với Thìn của gia chủ và thiên can hợp năm. Tuy nhiên, Dậu phạm tứ hành xung với Ngọ của năm Bính Ngọ.

Đánh giá: 15/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 1992 (Nhâm Thân – mệnh Kim)

Nhâm Thân có ngũ hành tốt và tam hợp mạnh với Thìn của gia chủ. Điểm trừ lớn nằm ở thiên can Nhâm xung Bính của năm.

Đánh giá: 15/20 – Khá

8. Người xông đất sinh năm 2001 (Tân Tỵ – mệnh Kim)

Tân Tỵ được sinh trợ liên tiếp về ngũ hành và thiên can hợp năm mới. Địa chi không xung phá nên phù hợp chọn theo hướng ổn định.

Đánh giá: 15/20 – Khá

9. Người xông đất sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – mệnh Mộc)

Kỷ Hợi có ngũ hành thuận lợi, không gặp xung khắc lớn với gia chủ và năm mới. Tuy nhiên, thiếu các thế hợp mạnh để bứt phá.

Đánh giá: 14/20 – Khá

10. Người xông đất sinh năm 1984 (Giáp Tý – mệnh Kim)

Giáp Tý được sinh trợ tốt và tam hợp với Thìn của gia chủ. Điểm trừ là Tý xung trực tiếp với Ngọ của năm Bính Ngọ.

Đánh giá: 14/20 – Khá