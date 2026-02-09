Cần biết Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1988 Mậu Thìn Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1988 Mậu Thìn gồm tuổi Tý, Thân, Dậu, Sửu. Gia chủ 1988 Mậu Thìn nên tránh nhờ người tuổi Tuất đi xông đất

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1988 Mậu Thìn

Gia chủ 1988 Mậu Thìn thuộc mệnh Đại Lâm Mộc, trong năm Bính Ngọ 2026 nên ưu tiên mời người xông đất có tuổi tam hợp, lục hợp với địa chi Thìn, đồng thời không xung khắc ngũ hành Mộc – Hỏa để mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho cả năm.

Các tuổi xông đất đẹp cho gia chủ 1988 Mậu Thìn năm 2026

Tuổi Tý: Thuộc tam hợp Thân – Tý – Thìn, mang lại vượng khí mạnh, giúp gia chủ hanh thông công việc, dễ gặp cơ hội phát triển.

Tuổi Thân: Tam hợp với tuổi Thìn, tượng trưng cho trí tuệ, linh hoạt, rất tốt để khai xuân, mở đầu năm mới thuận lợi.

Tuổi Dậu: Lục hợp với tuổi Thìn, giúp gia đạo yên ổn, tinh thần thoải mái, dễ gặp quý nhân phù trợ.

Tuổi Sửu: Không xung khắc với tuổi Thìn, mang ý nghĩa ổn định, bền bỉ, phù hợp xông đất nếu người đó có vận trình tốt.

Gia chủ Mậu Thìn 1988 nên tránh nhờ người tuổi Tuất đi xông đất vì đây là tuổi xung khắc trực tiếp (Thìn – Tuất), dễ ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Ngoài ra, cũng nên hạn chế mời người đang gặp chuyện buồn, công việc trắc trở hoặc tinh thần không vui.

Top 10 tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1988 Mậu Thìn

Các tuổi xông đất TỐT cho gia chủ Mậu Thìn trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

Canh Dần 1950 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Bính Thân 1956 (Trung bình), Bính Dần 1986 (Trung bình)

Các tuổi không nên xông đất cho gia chủ 1988 Mậu Thìn năm 2026 là:

Mậu Thân 1968 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu)

Thời điểm xông đất Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian xông đất được tính từ thời khắc Giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Người xông nhà nên đến với tâm thế vui vẻ, mang theo lời chúc tốt lành để giúp gia chủ Mậu Thìn 1988 có khởi đầu năm mới hanh thông.

Ngày đẹp xông đất Tết Nguyên đán 2026

Mùng 1 Tết (thứ Sáu, ngày 17/02/2026 dương lịch) là ngày đẹp nhất để xông đất.

Nếu không thể xông đất mùng 1, gia chủ có thể chọn mùng 2 Tết (18/02/2026), ưu tiên buổi sáng.

Giờ tốt xông đất Tết 2026 cho gia chủ Mậu Thìn

Giờ Tý (23h–01h)

Giờ Thìn (07h–09h)

Giờ Dậu (17h–19h)

Hướng xuất hành khi xông đất năm Bính Ngọ 2026

Hướng Chính Tây: đón Tài Thần, thuận lợi cho tiền bạc và công việc

Hướng Tây Bắc: đón Hỷ Thần, mang lại niềm vui và may mắn

Gia chủ Mậu Thìn 1988 nên tránh hướng Đông Nam khi xông đất vì đây là hướng Hắc Thần trong năm Bính Ngọ.

Phân tích tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1988 Mậu Thìn

Năm Sinh Gia Chủ Tuổi Tốt Xông Nhà (Nên Chọn) Tuổi Kỵ Xông Nhà (Nên Tránh) 1988 Mậu Thìn Canh Dần 1950 (Khá),

Đinh Mùi 1967 (Khá),

Giáp Dần 1974 (Khá),

Canh Thân 1980 (Khá),

Tân Dậu 1981 (Khá),

Giáp Thân 2004 (Khá),

Kỷ Hợi 1959 (Trung bình),

Mậu Tuất 1958 (Trung bình),

Bính Thân 1956 (Trung bình),

Bính Dần 1986 (Trung bình) Mậu Thân 1968 (Xấu),

Giáp Thìn 1964 (Xấu),

Giáp Ngọ 1954 (Xấu),

Kỷ Sửu 1949 (Xấu),

Qúy Sửu 1973 (Xấu),

Ất Sửu 1985 (Xấu),

Đinh Mão 1987 (Xấu),

Tân Mùi 1991 (Xấu),

Qúy Dậu 1993 (Xấu),

Mậu Dần 1998 (Xấu)

1. Người xông đất sinh năm 1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

Canh Dần hòa mệnh với gia chủ và được năm Bính Ngọ sinh trợ. Địa chi Dần tam hợp với Ngọ của năm giúp tăng cát khí, nhưng thiên can Canh xung Bính làm giảm điểm.

Đánh giá: 13/20 – Khá

2. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Đinh Mùi được gia chủ sinh trợ và lục hợp với năm Bính Ngọ. Tuy nhiên, Mùi phạm tứ hành xung với Thìn của gia chủ nên cát – hung đan xen.

Đánh giá: 13/20 – Khá

3. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

Giáp Dần có lợi thế về ngũ hành và tam hợp với năm mới. Điểm trừ là thiên can Giáp xung Mậu của gia chủ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

4. Người xông đất sinh năm 1980 (Canh Thân – mệnh Mộc)

Canh Thân hòa mệnh với gia chủ, được năm sinh trợ và tam hợp mạnh với Thìn của gia chủ. Tuy nhiên, thiên can Canh xung Bính của năm làm giảm điểm.

Đánh giá: 13/20 – Khá

5. Người xông đất sinh năm 1981 (Tân Dậu – mệnh Mộc)

Tân Dậu lục hợp với Thìn của gia chủ, được năm sinh trợ. Dù vậy, Dậu phạm tứ hành xung với Ngọ của năm Bính Ngọ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

6. Người xông đất sinh năm 2004 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

Giáp Thân được gia chủ sinh trợ và tam hợp tốt với Thìn. Điểm trừ nằm ở thiên can Giáp xung Mậu của gia chủ.

Đánh giá: 13/20 – Khá

7. Người xông đất sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – mệnh Mộc)

Kỷ Hợi hòa mệnh với gia chủ, được năm sinh trợ nhưng không có thế hợp nổi bật về địa chi.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình

8. Người xông đất sinh năm 1958 (Mậu Tuất – mệnh Mộc)

Mậu Tuất được năm sinh trợ và tam hợp với Ngọ, nhưng lại lục xung và tứ hành xung mạnh với Thìn của gia chủ.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình

9. Người xông đất sinh năm 1956 (Bính Thân – mệnh Hỏa)

Bính Thân được gia chủ sinh trợ và tam hợp với Thìn, song mệnh Hỏa bị Thủy của năm khắc.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình

10. Người xông đất sinh năm 1986 (Bính Dần – mệnh Hỏa)

Bính Dần được gia chủ sinh trợ và tam hợp với năm mới, nhưng mệnh Hỏa bị Thủy của năm Bính Ngọ khắc.

Đánh giá: 12/20 – Trung bình