Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu nơi cư trú, kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương
(Baohatinh.vn) - Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Nhóm P.V
Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội lớn, sáng 15/3, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 9 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Cùng tham dự có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.
Khu vực bỏ phiếu số 9 phường Thành Sen có tổng số 1.723 cử tri thuộc tổ dân phố 4 và tổ dân phố 6. Tại đây, cử tri bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội khoá XVI trong danh sách 5 ứng cử viên; 5 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 8 ứng cử viên; 4 đại biểu HĐND phường trong danh sách 7 ứng cử viên.
Tại điểm bỏ phiếu Nhà văn hoá tổ dân phố 6, công tác hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu đảm bảo trật tự, đúng quy trình. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trang nghiêm.
Sau lễ khai mạc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng vinh dự được lựa chọn là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu.
Tiếp đó, các đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân.
Sáng 15/3, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Thành Sen đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Sáng 15/3, các đồng chí: Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng với gần 1.900 cử tri tổ dân phố 10 Bắc Hà và tổ dân phố 4 Nguyễn Du (phường Thành Sen) đã đến khu vực bỏ phiếu số 24 dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân.
Sáng 15/3, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 16, tổ dân phố 9 Nam Hà, phường Thành Sen để bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú.
Tại khu vực bầu cử số 12, phường Thành Sen, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng cử tri của 2 tổ dân phố 10 và 12 đã có mặt từ sớm ở khu vực bỏ phiếu để dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cũng trong sáng 15/3, tại khu vực bầu cử số 8, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng cử tri của tổ dân phố 3 và tổ dân phố 5 (phường Thành Sen) đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Sáng 15/3, đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh đã đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 15, tổ bầu cử tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (phường Vũng Áng).
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Sáng 15/3, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
