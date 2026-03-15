Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu nơi cư trú, kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội lớn, sáng 15/3, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 9 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Cùng tham dự có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Khu vực bỏ phiếu số 9 phường Thành Sen có tổng số 1.723 cử tri thuộc tổ dân phố 4 và tổ dân phố 6. Tại đây, cử tri bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội khoá XVI trong danh sách 5 ứng cử viên; 5 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 8 ứng cử viên; 4 đại biểu HĐND phường trong danh sách 7 ứng cử viên.

Tại điểm bỏ phiếu Nhà văn hoá tổ dân phố 6, công tác hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu đảm bảo trật tự, đúng quy trình. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trang nghiêm.

Sau lễ khai mạc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng vinh dự được lựa chọn là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu.

Tiếp đó, các đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân.

Ngay sau khi thực hiện quyền công dân tại địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đã đi kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 9 và khu vực bỏ phiếu số 16 xã Can Lộc. Tại đây, lãnh đạo địa phương đã báo cáo với đoàn về tình hình tổ chức bầu cử, công tác phục vụ cử tri, đảm bảo an ninh trật tự cũng như việc hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức bầu cử, đồng thời yêu cầu xã Can Lộc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong ngày bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng cũng nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Sáng 15/3, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Thành Sen đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự lễ khai mạc và cùng cử tri thuộc các tổ dân phố Trung Lân, Trung Đình và Tân Quý thực hiện quyền công dân của mình.

Khu vực bầu cử số 32, phường Thành Sen có 1.847 cử tri tham gia bầu cử. Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo trang trọng và thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Sau khi ban tổ chức thông qua nội quy, quy chế bầu cử và tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, các cử tri bắt đầu tham gia bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà vinh dự là cử tri thực hiện bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 32, phường Thành Sen.

Tại khu vực bỏ phiếu này, cử tri thực hiện quyền bầu cử 3 ĐBQH khóa XVI trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trong danh sách 8 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND phường Thành Sen khóa II trong danh sách 7 ứng cử viên.

Không khí bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 32 diễn ra phấn khởi, dân chủ và trách nhiệm. Nhiều cử tri bày tỏ niềm tin vào thành công của cuộc bầu cử cũng như kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước.

Ngay sau khi thực hiện quyền công dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đánh giá, công tác tổ chức được Ủy ban bầu cử phường Nam Hồng Lĩnh triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm trang trọng, an toàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Ủy ban bầu cử phường Nam Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo các tổ bầu cử thực hiện đúng quy định, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi; hướng dẫn, tạo điều kiện để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Sáng 15/3, các đồng chí: Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng với gần 1.900 cử tri tổ dân phố 10 Bắc Hà và tổ dân phố 4 Nguyễn Du (phường Thành Sen) đã đến khu vực bỏ phiếu số 24 dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trần Việt Hà cùng các cử tri thực hiện nghi lễ chào cờ, khai mạc bầu cử.

Bỏ lá phiếu đầu tiên là cụ Nguyễn Kim Lân, 86 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, cử tri tổ dân phố 10 Bắc Hà.

Tại khu vực bỏ phiếu 24, cử tri bầu 3 ĐBQH khóa XVI trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong danh sách 8 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND phường Thành Sen nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách 7 ứng cử viên.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và khoa học, công tác bỏ phiếu diễn được thực hiện theo đúng quy trình, quy định với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Sau khi bỏ phiếu, cử tri được thành viên tổ bầu cử đóng dấu "Đã bỏ phiếu" xác nhận việc đã hoàn thành nghĩa vụ trong ngày hội toàn dân.

Sáng 15/3, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 16, tổ dân phố 9 Nam Hà, phường Thành Sen để bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú.

Đúng 7h sáng 15/3, các cử tri thuộc tổ dân phố 6 Nam Hà và tổ dân phố 9 Nam Hà (phường Thành Sen) đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 16, tổ dân phố 9 Nam Hà để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn đã có mặt từ sớm để cùng với hơn 2.130 cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16, bà con cử tri bầu 3 ĐBQH trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh trong số 8 ứng cử viên; bầu 4 đại biểu HĐND phường 7 trong số 5 ứng cử viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng tiến hành bỏ phiếu.

Tại khu vực bầu cử số 12, phường Thành Sen, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng cử tri của 2 tổ dân phố 10 và 12 đã có mặt từ sớm ở khu vực bỏ phiếu để dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng đông đảo cử tri của 2 tổ dân phố 10 và 12 (phường Thành Sen) theo dõi danh sách đại biểu ứng cử.

Sau khi tham dự lễ khai mạc cùng cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng các bậc cao niên vinh dự được tổ bầu cử lựa chọn là những cử tri tham gia bỏ phiếu đầu tiên.

Khu vực bầu cử số 12 phường Thành Sen có 1.590 cử tri tham gia bỏ phiếu. Các cử tri bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 4 đại biểu HĐND phường.

Tại điểm bỏ phiếu, công tác hướng dẫn cử tri được chú trọng nhằm bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra trật tự, đúng quy trình.

Cũng trong sáng 15/3, tại khu vực bầu cử số 8, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng cử tri của tổ dân phố 3 và tổ dân phố 5 (phường Thành Sen) đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sau khi thông qua nội quy, quy chế bầu cử và kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, các cử tri nhanh chóng hoàn tất thủ tục để bỏ những lá phiếu đầu

Ông Nguyễn Tiến Nam - Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8.

Khu vực bầu cử số 8 tại nhà văn hóa tổ dân phố 5, phường Thành Sen có 1.698 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại kỳ bỏ phiếu lần này, các cử tri tại khu vực bầu cử số 8 sẽ bỏ phiếu bầu 3 ĐBQH, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 4 đại biểu HĐND phường.

Cử tri Ngô Thị Chinh (78 tuổi, tổ dân phố 5, phường Thành Sen) chia sẻ: “Thực hiện quyền công dân của mình, tôi rất phấn khởi khi được tham gia bỏ phiếu. Tôi đã nghiên cứu kỹ thông tin của từng ứng cử viên để lựa chọn cho đúng, bầu được những người thật sự có đủ tài, đủ đức, có tâm và tầm, đại diện xứng đáng cho Nhân dân”.

Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, cử tri bày tỏ niềm tin vào sự thành công của kỳ bầu cử và tin tưởng vào những người đại diện mà mình lựa chọn.

Sáng 15/3, đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh đã đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 15, tổ bầu cử tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (phường Vũng Áng).

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử phường, tại khu vực bỏ phiếu số 15 có 369 cử tri là cán bộ thuộc các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cảng nước sâu Sơn Dương và cán bộ, công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Lãnh đạo phường Vũng Áng báo cáo tình hình, kết quả bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15.

Nhờ chuẩn bị chu đáo nên hoạt động bầu cử tại đây diễn ra thông suốt, nhịp nhàng và đúng theo quy định. Tính đến 10h30 phút ngày 15/3 đã có 200/369 cử tri đi bầu cử.

Qua kiểm tra, Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Trần Việt Hà ghi nhận những nỗ lực của phường Vũng Áng và Công ty Formosa Hà Tĩnh trong việc tổ chức bầu cử. Đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với công ty tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình bầu cử để cán bộ, công nhân thực hiện tốt nhất quyền và nghĩa vụ công dân cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục cập nhật...