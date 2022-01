Nắm thời cơ, vượt thách thức, Hà Tĩnh nỗ lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, Hà Tĩnh đã chủ động, linh hoạt các giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển KT-XH.

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống dịch và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, KT-XH đạt những kết quả tích cực.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển KT-XH của tỉnh. Sản xuất lúa vụ xuân, vụ hè thu liên tiếp được mùa, năng suất đạt trên 55,22 tạ/ha, sản lượng đạt trên 58,05 vạn tấn, cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất thủy sản duy trì ổn định với tổng sản lượng ước đạt trên 54.410 tấn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo với trọng tâm là triển khai đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh dự kiến có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nhờ chủ động phòng dịch và linh hoạt sản xuất, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech vẫn duy trì hoạt động 18 dây chuyền may với hơn 1.300 công nhân.

Trên lĩnh vực công thương, nhiều chỉ số đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, nhưng nhiều lĩnh vực vẫn phát triển.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng cho biết: Trong năm qua, chính quyền các cấp, ngành đã kịp thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho DN phục hồi và phát triển, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng các chỉ số ngành công thương.

Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 14,02% so với năm 2020; sản xuất thép đạt khoảng 5,4 triệu tấn. Xuất nhập khẩu “thắng lớn”, tăng mạnh so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD, tăng 66,7% và nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2020.

Đáng chú ý, năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, đến ngày 31/12 đạt 16.993,7 tỷ đồng, bằng 139,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 164% dự toán Trung ương giao. Trong đó: thu nội địa đạt 8.871 tỷ đồng, vượt 26,7% dự toán HĐND tỉnh giao và 71,1% dự toán Trung ương giao (thu từ đất đạt 3.154 tỷ đồng, thu thuế phí đạt 5.717 tỷ đồng); thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 8.122,7 tỷ đồng, vượt 56,8% dự toán HĐND tỉnh và Trung ương giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng nguyên lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Vingroup tại KKT Vũng Áng .

Với các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lĩnh vực thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực. Trong năm, có 54 dự án đầu tư vào Hà Tĩnh, gồm 53 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 2,5 tỷ USD. Toàn tỉnh có hơn 1.000 DN được thành lập mới với tổng vốn gần 13.000 tỷ đồng.

Vũng Áng hiện là 1 trong 8 KKT trọng điểm ven biển của quốc gia

Cùng với những thành quả trên lĩnh vực kinh tế, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đặc biệt, trong năm 2021, có 27/32 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ và hàng nghìn nhà ở kiên cố cho các hộ dân đã được hoàn thành với kinh phí xã hội hóa trên 290 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đã huy động được gần 16 tỷ đồng, hỗ trợ 117 em một phần chi phí học tập, sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chúc mừng các em học sinh được trao học bổng từ Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học.

Dẫu đạt nhiều kết quả tích cực nhưng trong năm 2021, Hà Tĩnh vẫn còn 8/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế như: tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội.

Năm 2022, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng sẽ có không ít những thuận lợi, thời cơ. Với phương châm hành động: “Tập trung phục hồi kinh tế - đảm bảo thích ứng với dịch bệnh - thu hút đầu tư - an sinh xã hội”, Hà Tĩnh đặt ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện 29 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN...

Một số chỉ tiêu năm 2022. Đồ họa: C.N.

Theo đó, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KT-XH; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng NTM; phục hồi, phát triển thương mại, dịch vụ; quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách, tín dụng ngân hàng.

Các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển DN, hợp tác xã. Cùng với đó là phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; củng cố QP-AN; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh thông qua nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khó khăn, thách thức đi cùng với cơ hội, thời cơ, đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, bám sát cơ sở, tâm huyết, chủ động, đổi mới sáng tạo; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ năm 2022”.

Ngọc Loan

Ảnh: PV & CTV

Trình bày: Công Ngọc