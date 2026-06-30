Đảng viên đi đầu, nông thôn đổi mới

Hà Thị Ái Vân - 30/06/2026 09:18

Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh luôn phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu trong phát triển kinh tế và xây dựng NTM, góp phần thay đổi diện mạo nhiều miền quê.