Về Báo Hà Tĩnh
Đảng trong cuộc sống

Đảng viên đi đầu, nông thôn đổi mới

Hà Thị Ái Vân - 30/06/2026 09:18
Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh luôn phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu trong phát triển kinh tế và xây dựng NTM, góp phần thay đổi diện mạo nhiều miền quê.
Video: Đảng viên đi đầu, nông thôn đổi mới.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Đi đầu xây dựng văn minh đô thị phường Nam Hồng Lĩnh
Đảng trong cuộc sống

Đi đầu xây dựng văn minh đô thị phường Nam Hồng Lĩnh

“Làn gió mới” từ những bí thư chi bộ trẻ
Đảng trong cuộc sống

“Làn gió mới” từ những bí thư chi bộ trẻ

Khi Đảng viên đi đầu chuyển đổi số
Đảng trong cuộc sống

Khi Đảng viên đi đầu chuyển đổi số

Xây “pháo đài số” từ truyền thông cơ sở
Đảng trong cuộc sống

Xây “pháo đài số” từ truyền thông cơ sở

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng
Đảng trong cuộc sống

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO