Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 11/10 ngày 12/10/2026

PV - 11/10/2026 18:31

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 11/10 ngày 12/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh