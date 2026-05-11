Xúc xích Nhung Mậu – Thơm ngon, tiện lợi

Phương Linh - 05/11/2026 17:18

Từ một sản phẩm quen thuộc, xúc xích Nhung Mậu (xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã có thêm cơ hội phát triển khi được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.