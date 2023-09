Hồi ký của chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh - những “đốm lửa hồng” (bài 3): Lửa đấu tranh dậy miền La - Phố

Hơn 90 mùa thu đã đi qua nhưng những thanh âm của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) vẫn còn vang dội trong những trang sử, dòng hồi ký của những người từng là “linh hồn” các cuộc đấu tranh long trời lở đất ấy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều “hạt giống đỏ” đã nảy mầm và phát triển ở Hương Sơn, Đức Thọ, giúp phong trào đấu tranh ở các địa phương bên dòng sông La, sông Phố hiền hòa ngày càng lớn mạnh.

Trong hừng hực khí thế của phong trào xây dựng NTM, Sơn Châu hôm nay vẫn như còn vang vọng dư âm của tiếng mõ những năm 1930-1931. Nối tiếp truyền thống cách mạng của cha ông, mỗi người dân đang nỗ lực hết mình để góp phần xây dựng cuộc sống trong giai đoạn cách mạng mới. Và trong mỗi câu chuyện kể của họ, những bậc anh hùng cách mạng tiền bối đã làm nên tên tuổi của mảnh đất Sơn Châu nói riêng, huyện Hương Sơn nói chung đã được nhắc đến với tất cả niềm vinh dự, tự hào và biết ơn sâu sắc. Ông Đinh Văn Thụy (SN 1938), năm nay tròn 60 năm tuổi Đảng, ở thôn Đình chia sẻ: “Làng chúng tôi từng là cái nôi của cách mạng, nơi tôi luyện bản lĩnh của những người con ưu tú - hạt nhân của phong trào đấu tranh. Tiếng mõ của đình làng đã hiệu triệu, thôi thúc người dân chúng tôi vùng lên giành chính quyền. Và trong chặng đường phát triển mới, tiếng mõ cách mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, cổ vũ và tiếp sức cho Đảng bộ và Nhân dân Sơn Châu tiếp tục đoàn kết, phấn đấu giành được những thành tựu mới”.

Nhân dân xã Sơn Châu (Hương Sơn) tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong câu chuyện của mình, người cán bộ cách mạng ưu tú của làng, được ông Thụy nhắc đến với một lòng tôn kính và khâm phục, đó là cụ Trần Chí Tín - Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Hương Sơn và là tác giả của những trang hồi ký đầy xúc động được lưu giữ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Những dòng chữ mộc mạc được viết cẩn thận trên những trang giấy nâu đã tái hiện một cách sinh động và chân thật về quãng đời cách mạng của người thanh niên yêu nước, cũng như bối cảnh của cuộc sống và không khí đấu tranh của làng quê Sơn Châu những năm 1930-1931.

Hồi ký cách mạng của đồng chí Trần Chí Tín.

Đồng chí Trần Chí Tín sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Tứ Mỹ (nay là thôn Đình, xã Sơn Châu). Trong thời gian làm giáo viên tại quê nhà những năm đầu 1920, thầy giáo Tín đã đọc được các tài liệu của cụ Phan Bội Châu và 10 điều của cụ Phan Châu Trinh gửi Vua Khải Định; được ủy nhiệm đi quyên tiền trong lớp giáo viên để giúp cụ Phan Bội Châu xây dựng lại Báo “Tiếng dân” do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút... Những hoạt động đó đã hun đúc trong người thầy giáo trẻ tinh thần yêu nước và nhiệt huyết cách mạng. Tháng 6/1927, thầy giáo Trần Chí Tín gia nhập Đảng Tân Việt ở Hương Sơn; tháng 3/1930, trở thành một trong nhóm 3 người tổ chức thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Trường Tiểu học Sơn Châu - là chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Hương Sơn.

Khi phong trào Xô viết bị đàn áp, các cuộc đấu tranh ở Hương Sơn tạm thời lắng xuống. Tháng 10/1930, thầy giáo Trần Chí Tín tìm cách liên lạc với một số đồng chí như Đinh Nho Khoách ở làng Gôi Mỹ (xã Sơn Hà, nay là xã Tân Mỹ Hà); Lê Kinh Phố ở làng Xuân Trì (xã Sơn An, nay là xã An Hòa Thịnh); Tống Trần Diệu ở Bình Hòa (xã Sơn Hòa, nay là xã An Hòa Thịnh)… thành lập Ban Huyện ủy lâm thời, gây dựng lại cơ sở và phong trào cách mạng, đi vào hoạt động bí mật. Tháng 9/1933, đồng chí Trần Chí Tín bị giặc bắt giam ở đồn Phố Châu. “… Mặc dầu bị tra tấn cực hình, tôi không có một lời gì khai báo với địch, quyết tâm bảo vệ Đảng” (trích Hồi ký đồng chí Trần Chí Tín). Tháng 9/1939, đồng chí Trần Chí Tín được thả tự do, trở về quê nhà. Cuối năm 1939, thầy giáo Trần Chí Tín bắt liên lạc được với Đảng và hăng hái gây dựng lại phong trào đấu tranh, cùng các tổ chức lãnh đạo Nhân dân vùng dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hương Sơn vào ngày 19/8/1945. Tháng 9/1945, đồng chí Trần Chí Tín được tổ chức bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; sau đó chuyển sang quân đội và giữ chức chính ủy một trung đoàn cho đến lúc nghỉ hưu và mất năm 1987 tại quê nhà Sơn Châu.