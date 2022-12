Hà Tĩnh - 10 sự kiện nổi bật năm 2022

Hà Tĩnh bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh hết sức khó khăn. Tuy vậy, nhiều sự kiện lớn được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa trong năm 2022 đã tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, giành nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH, tạo tiền đề vững chắc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ năm mới 2023. Báo Hà Tĩnh điểm 10 sự kiện nổi bật năm 2022.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện để kinh tế phục hồi và có bước phát triển mới. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất từ trước đến nay với hơn 1.300 doanh nghiệp. Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Toàn tỉnh có 9/13 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Doanh thu du lịch, thương mại - dịch vụ tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm trước.

Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định rõ mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, QP-AN, TTATXH, đối ngoại ổn định, bền vững. Mục tiêu đến năm 2050, Hà Tĩnh là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 15.000 đại biểu. Tỉnh cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như: 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào... Các sự kiện được tổ chức trang trọng, chu đáo, tạo động lực để Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, giành nhiều thành quả trong những giai đoạn tiếp theo.

Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (1689-1943) đã được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) bỏ phiếu bầu chọn là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu do Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Huy Mỹ chủ trì sưu tầm, thẩm định và cùng tỉnh Hà Tĩnh xây dựng hồ sơ trình UNESCO. Đây là bộ sưu tập viết bằng chữ Hán và chữ Nôm gồm 48 tư liệu của 3 dòng họ (Nguyễn Huy, Trần Văn và họ Hoàng) tại làng Trường Lưu.

Lần đầu tiên, Hà Tĩnh có học sinh đạt giải tại Kỳ thi Olympic quốc tế bộ môn Hóa học với tấm HCV của em Phan Xuân Hành - lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2021 - 2022. Em Phan Xuân Hành và đồng đội đã giúp đoàn Việt Nam giành vị trí thứ 2 (sau đoàn chủ nhà Trung Quốc) trong tổng số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Năm 2022, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định chất lượng mũi nhọn và đại trà với 75/99 em tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải, đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,51%, điểm bình quân đứng thứ 9 toàn quốc, tăng 9 bậc so với năm 2021.

Thu ngân sách năm 2022 đạt con số ấn tượng với hơn 17.500 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt hơn 8.500 tỷ đồng, vượt 42% dự toán Trung ương giao, vượt 8,9% dự toán HĐND tỉnh giao. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đều thu vượt so với dự toán được phân bổ; 11/15 sắc thuế thu đạt và vượt so với kế hoạch được giao. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 106,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 105,9% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, đạt 102,3% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao và tăng 18,4% so với năm 2021.

Năm 2022, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án, trong đó 16 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 278 triệu USD. Tập đoàn Vingroup khởi công xây dựng dự án thứ 2 tại KKT Vũng Áng có tổng mức đầu tư gần 6.330 tỷ đồng (tương đương 275 triệu USD). Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bàn giao mặt bằng vượt tiến độ, được Chính phủ và Bộ GTVT đánh giá cao.

Thể thao thành tích cao tiếp tục giành được kết quả ấn tượng. Các vận động viên tham gia thi đấu 43 giải, đạt 254 huy chương các loại (93 HCV, 76 HCB, 85 HCĐ), vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tại SEA Games 31, Hà Tĩnh có 12 vận động viên tham gia và giành 16 huy chương các loại (6 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ); tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Hà Tĩnh tham gia thi đấu 8 môn và giành được 34 huy chương (7 HCV, 13 HCB, 14 HCĐ). Đặc biệt, VĐV Nguyễn Trung Cường Cường đã đánh bại “tượng đài” Nguyễn Văn Lai, xuất sắc giành HCV nội dung 5.000m; phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Đội bóng chuyền Hà Tĩnh xếp thứ 6 tại Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia…

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo; huy động hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn học đại học. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 4,68% giảm còn 3,79%. Các công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ - ngôi nhà trí tuệ được nhân rộng trong toàn tỉnh, phát huy hiệu quả sử dụng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt kết quả bước đầu. 6 huyện (Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Vũ Quang) đã ký kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về phát triển nông nghiệp hữu cơ; cử trên 1.500 lượt cán bộ, nông dân đi tham quan, hội thảo, tập huấn kiến thức. Hà Tĩnh đã hình thành nhiều mô hình sản xuất lúa hữu cơ quy mô 1,5 ha tại Vũ Quang, 1,6 ha ở Cẩm Xuyên, 13,5 ha ở huyện Kỳ Anh; phát triển 7 mô hình hộ chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học… Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp trong tương lai.

BHT