Hệ thống chính trị các cấp và mỗi người dân hãy chung sức, đồng lòng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trước thềm xuân Tân Sửu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã dành cho PV Báo Hà Tĩnh cuộc trò chuyện thẳng thắn về những điều đồng chí tâm huyết, trăn trở trên lộ trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Thông điệp Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm, cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên hãy hành động vì Nhân dân và mỗi người dân hãy phát huy cao những phẩm chất tốt đẹp, khơi dậy nội lực, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh.

Năm 2020 có nhiều sự kiện lớn, diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường, nhất là đại dịch Covid-19 kéo dài và trận mưa lũ lịch sử trong tháng 10/2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu KT-XH và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và nỗ lực của Nhân dân, Hà Tĩnh đã vượt qua gian khó, hoàn thành 9/15 chỉ tiêu KT-XH đề ra.

Xuất khẩu thép tại cảng Sơn Dương.

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, một số tỉnh, thành phố kinh tế tăng trưởng âm, nhưng kinh tế Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng đạt 0,53%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 63 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 12.800 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt trên 8.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; dịch Covid-19 được kiểm soát, tổ chức tốt việc cách ly tập trung trên 16 ngàn người, chữa khỏi 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. An sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%. Sau quá trình nỗ lực không ngơi nghỉ, nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh tiếp tục đạt kết quả đáng ghi nhận, với 93% số xã, 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đáng phấn khởi, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025.