Xây dựng Vũ Quang thành vùng quê an lành, trù phú, có bản sắc

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 12 – huyện Vũ Quang)

Là một cán bộ nữ được tăng cường, luân chuyển về cơ sở, thời gian qua tôi đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tin tưởng, sẻ chia, đồng hành của cán bộ và Nhân dân huyện nhà. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Sau 20 năm thành lập, 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, năm 2020 huyện Vũ Quang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM - là huyện miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn. Đây là thành quả to lớn, kết tinh quá trình bền bỉ nỗ lực vượt khó của Nhân dân, cán bộ Vũ Quang suốt nhiều nhiệm kỳ qua, rất đáng tự hào, trân trọng.

Các đơn vị, địa phương huyện Vũ Quang ký cam kết thi đua với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện (Ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, so với mặt bằng chung và xu thế phát triển thì Vũ Quang vẫn là huyện miền núi khó khăn, thu ngân sách thấp nhất tỉnh; thương mại; việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển bền vững, xây dựng NTM nâng cao vẫn còn nhiều khó khăn...

Từ thực tiễn trên, với vai trò lãnh đạo chủ chốt của huyện, ứng cử viên HĐND tỉnh, tôi xin thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của mình qua Chương trình hành động với 6 nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất: Cùng tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hội họp, đoàn kết, sáng tạo, triển khai kịp thời, nhất quán, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và 3 đột phá lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra, đưa Vũ Quang phát triển bền vững hơn.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh tư liệu)

Thứ hai: Bám sát định hướng, chiến lược phát triển của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cùng với cấp ủy, chính quyền huyện bàn bạc, ban hành các quyết sách, kế hoạch cụ thể, phù hợp với Vũ Quang để tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng rừng và đất vườn đồi, phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản theo hướng hữu cơ; nông nghiệp sạch có liên kết; quan tâm đến kết nối số, kinh tế số trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba: Cùng với lãnh đạo huyện, tranh thủ mọi cơ hội, nguồn lực, kêu gọi, kết nối thu hút đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác có hiệu quả lợi thế của Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, khu căn cứ địa Phan Đình Phùng, đường mòn Hồ Chí Minh… phát triển thương mại, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thúc đẩy phát triển đô thị huyện lỵ - thị trấn Vũ Quang ngang tầm.

Thứ tư: Là huyện miền núi biên giới, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt, trong lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến đảm bảo an ninh quốc gia, đến các xã vùng biên, vùng khó khăn, chăm lo an sinh xã hội, bình đẳng giới, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; đôn đốc xử lý các tồn đọng, vướng mắc về đất đai, môi trường; tập trung phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục góp phần nâng cao dân trí, sức khỏe nhân dân; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa bản sắc quê hương; phấn đấu cùng Nhân dân xây dựng huyện Vũ Quang thành vùng quê an lành, trù phú, có bản sắc phía Tây Hà Tĩnh.

Vũ Quang đã hình thành nên nhiều cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, văn minh.

Thứ năm: Được tham gia đại biểu HĐND tỉnh, bản thân sẽ phát huy trách nhiệm, làm tốt vai trò người đại biểu dân cử; đóng góp chính kiến xây dựng các quyết sách của tỉnh. Mang tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề mà Nhân dân, cử tri Vũ Quang quan tâm đề xuất HĐND và các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.

Luôn gương mẫu, tâm huyết, tận tâm với công việc, sâu sát, gắn bó với Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến Nhân dân, đồng nghiệp… nỗ lực làm tốt nhất các vai trò, trọng trách mà cử tri và tổ chức tin giao.

