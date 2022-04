36 năm mang cá lên “non”

Để nướng cá, tôi sử dụng than củi được mua từ chỗ quen biết. Đây là loại than củi được đốt từ gỗ cây bạch đàn và cây keo, loại than này cháy rất đượm và thời gian cháy rất lâu nên rất thích hợp để nướng chín cá, cho ra thành phẩm là những mẻ cá nướng thơm ngon, chín đều.

