Nữ trung tá công an đam mê thể thao

Trung tá Đường Thị Minh Hường (SN 1976), công tác tại Đội An ninh (Công an TP Hà Tĩnh) không chỉ là cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao và đã giành nhiều thành tích nổi bật.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Trung tá Đường Thị Minh Hường là vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng và năng động. “Tôi bắt đầu chơi thể thao từ năm 1994, khi đó đang là học sinh Trường THPT thị xã Hồng Lĩnh. Bộ môn đầu tiên tôi chơi là bóng bàn. Hồi đó, đến trường nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa cầm vợt đánh bóng bàn với những đường bóng qua lại không ngớt khiến tôi thích thú nên cũng tập đánh. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đam mê môn thể thao này” - chị Hường mở đầu câu chuyện.

Trung tá Đường Thị Minh Hường.

Tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2001, chị Hường được phân công về công tác ở Đội An ninh (Công an TP Hà Tĩnh). Dù bận bịu với công việc nhưng chị vẫn duy trì tập luyện thể thao.

Sau này, khi lập gia đình, ngoài lo công việc cơ quan, nuôi con nhỏ, chị vẫn tranh thủ thời gian để tập luyện đều đặn. Mỗi buổi chiều sau giờ tan làm, chị đều ở lại cơ quan tranh thủ chút thời gian ít ỏi để chơi bóng bàn cùng các đồng nghiệp.

Chị Hường đam mê thể thao, đạt nhiều thành tích cao ở môn bóng bàn.

Chị Hường cho hay: “Làm việc trong môi trường của lực lượng công an, tôi luôn tâm niệm trước hết phải có sức khỏe. Việc tham gia các môn thể thao không chỉ là sự đam mê, mà còn là trách nhiệm đối với đơn vị, cơ quan.

Để nâng cao trình độ, tôi thường xuyên tập luyện, chủ động nhờ đồng nghiệp giỏi hơn hướng dẫn các kỹ năng phát bóng, phòng thủ. Ngoài ra, tôi còn theo dõi các vận động viên thi đấu qua tivi để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân”.

Thể thao với chị Hường không chỉ là sự đam mê, mà còn là trách nhiệm đối với cơ quan.

Sau một thời gian, trình độ chơi bóng bàn của nữ Trung tá đã được nâng cao. Chị trở thành gương mặt quen thuộc của Công an TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh tham gia các hoạt động thể thao của ngành và có nhiều đóng góp vào bảng thành tích của đơn vị.

Năm 2019, Trung tá Đường Thị Minh Hường xuất sắc giành HCĐ môn bóng bàn nội dung đơn nữ tại Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII. Năm 2021, chị giành HCĐ môn bóng bàn nội dung đơn nữ tại Hội thao Lực lượng Công an nhân dân.

Chị Hường cũng là gương mặt quen thuộc tại Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh. 3 mùa giải góp mặt trong đội hình CLB Bóng bàn Công an tỉnh, chị đều để lại ấn tượng với kỹ năng thi đấu xuất sắc, giành 3 tấm huy chương (1 HCV, 2 HCB).

Là một người yêu thể thao nên môn nào chị cũng muốn thử sức và chinh phục. Ngoài bóng bàn, chị còn tập chơi các môn như: bóng chuyền, quần vợt. Chị Hường còn được biết đến là tay vợt nữ xuất sắc của môn quần vợt. Mới đây, chị giành “cú đúp” vô địch đôi nam nữ, đôi nữ tại Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Hà Tĩnh năm 2023.

Trung tá Đường Thị Minh Hường là nữ VĐV quần vợt có tiếng ở Hà Tĩnh.

Chị Hường cho biết, với gia đình chị, thể thao là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày. Các thành viên trong gia đình đều rất quan tâm tới việc rèn luyện thể thao. Chồng là người đồng hành với chị Hường ở môn bóng chuyền và bóng bàn. Trong khi đó, con trai chị đang là vận động viên Bóng rổ tại Hà Tĩnh.

Bên cạnh cống hiến và mang lại nhiều thành tích cho hoạt động thể thao, Trung tá Đường Thị Minh Hường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khi nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến; được Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Bình An