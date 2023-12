Căng chỉ collagen – Phương pháp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong một cách bền vững

Căng chỉ collagen là phương pháp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong, mới xuất hiện trên thị trường làm đẹp và nhanh chóng dẫn đầu xu hướng làm đẹp của phụ nữ thời đại mới.

Tổng quan về phương pháp căng chỉ collagen

Sở hữu làn da căng bóng, mướt mịn sẽ giúp nhan sắc của bạn “lên hương” nhờ thần thái rạng ngời, tươi trẻ. Do đó, hội chị em luôn đau đáu tìm kiếm các phương pháp làm đẹp, trẻ hóa da, xóa mờ nếp nhăn hiệu quả tức thời, duy trì vĩnh viễn.

Và căng chỉ collagen chính là một trong những phương pháp giúp bạn thỏa mãn mơ ước duy trì vẻ đẹp tuổi thanh xuân. Căng chỉ collagen là phương pháp căng da mặt bằng cách sử dụng chỉ collagen, giúp xóa mờ nếp nhăn bằng công nghệ hiện đại, không cần động đến dao kéo.

Căng chỉ collagen giúp làn da căng bóng, mịn màng một cách nhanh chóng

Các sợi chỉ collagen sẽ được đưa trực tiếp vào dưới da bằng kim chuyên dụng. Ngay lập tức, nếp nhăn, rãnh cười, vết chân chim... trên khuôn mặt sẽ được xóa bỏ. Cơ chế tự động sản sinh collagen cũng được kích hoạt, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc, căng mịn, trẻ trung hơn rất nhiều.

Trong quá trình thực hiện, bạn sẽ được gây tê toàn bộ bề mặt vùng da. Đây là phương pháp làm đẹp có tác dụng nhanh chóng, duy trì được độ bền và không gây đau đớn, khó chịu.

Căng chỉ collagen bao lâu đẹp?

Đây là điều mà rất nhiều chị em quan tâm trước khi quyết định có lựa chọn phương pháp làm đẹp này hay không.

Phòng khám đa khoa quốc tế Mega Gangnam khẳng định, căng chỉ collagen giúp làn da được trẻ hóa một cách nhanh nhất.

Thông thường, chỉ khoảng 1 tuần sau khi thực hiện thủ thuật, vết thương do cấy chỉ cơ bản lành lặn. Sau thời gian này, khuôn mặt hoàn toàn không còn dấu hiệu sưng tấy, phù nề. Các nếp nhăn nhanh chóng mờ đi, làn da của bạn sẽ ngày một căng bóng, mướt mịn theo thời gian.

Tại sao nên đi căng chỉ collagen tại phòng khám quốc tế Mega Gangnam?

Bạn đang có ý định tân trang nhan sắc và làn da bằng phương pháp căng chỉ collagen? Hãy đến với Mega Gangnam để có trải nghiệm làm đẹp hoàn hảo, vượt trội nhất.

Quy trình căng chỉ collagen đạt chuẩn

Đến với phòng khám đa khoa quốc tế Mega Gangnam, chị em sẽ được tiếp cận với phương pháp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong theo đúng quy chuẩn.

Khi các sợi chỉ collagen được đưa vào dưới da, chúng sẽ kết dính với nhau, giúp nâng đỡ, làm cho da săn chắc, mờ nếp nhăn. Ngoài ra, chỉ collagen còn hỗ trợ lưu thông máu, kích thích sản xuất collagen giúp làn da mịn màng và rạng rỡ.

Thời gian thực hiện nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Phương pháp căng chỉ collagen tại Mega Gangnam được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận an toàn tuyệt đối.

Do đó, bạn có thể hoàn toàn an tâm về hiệu quả và độ an toàn cho sức khỏe khi sử dụng phương pháp hỗ trợ trẻ hóa da không cần phẫu thuật này.

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành

Mega Gangnam có đội ngũ y bác sỹ, chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành đến từ Hàn Quốc. Đến đây, khách hàng sẽ được các bác sỹ có tay nghề và kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp phi phẫu thuật trực tiếp thăm khám, tư vấn và thực hiện các thủ thuật làm đẹp.

Mega Gangnam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực làm đẹp phi phẫu thuật. Viện thẩm mỹ quy tụ đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, là những người đặt nền móng đầu tiên cho trẻ hoá da phi phẫu thuật. Trong đó có bác sĩ Trần Anh Đức - Khoa Thẩm Mỹ Phi Phẫu Thuật, Phòng khám quốc tế Mega Gangnam.

Là bác sĩ có kiến thức chuyên môn cao, tay nghề và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, bác sĩ Trần Anh Đức sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng.

Công nghệ làm đẹp tối tân

Mega Gangnam thường xuyên “update” công nghệ làm đẹp chuẩn Hàn Quốc, với nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại, tiêu chuẩn 5 sao. Bạn sẽ có cơ hội thư giãn, tận hưởng dịch vụ làm đẹp hoàn hảo, uy tín nhất.

Bác sĩ Trần Anh Đức – Trọn đời tận tâm với sứ mệnh trẻ hoá phi phẫu thuật

