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Có hay không việc cấp sổ đỏ không đúng hiện trạng sử dụng đất?

Linh Thuỷ - 05/11/2026 17:18
Vì sao diện tích đất canh tác ổn định hàng chục năm của một hộ gia đình ở xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh bị gộp chung vào thửa đất của hộ liền kề?
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