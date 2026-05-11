Có hay không việc cấp sổ đỏ không đúng hiện trạng sử dụng đất?

Linh Thuỷ - 05/11/2026 17:18

Vì sao diện tích đất canh tác ổn định hàng chục năm của một hộ gia đình ở xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh bị gộp chung vào thửa đất của hộ liền kề?