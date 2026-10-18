Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 18/10 ngày 19/10/2026

PV - 18/10/2026 17:42

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 18/10 ngày 19/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh