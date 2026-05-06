Giảm rủi ro sốc nhiệt, nâng cao hiệu quả nuôi tôm

Từ Duyên - 05/06/2026 10:51

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ dịch bệnh trên tôm nuôi. Người nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ tôm vụ xuân hè.