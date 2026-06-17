Gieo hi vọng từ những nhịp cầu vượt đại dương

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 17/06/2026 17:28

Khi được trao cơ hội và gửi gắm niềm tin, mỗi đứa trẻ đều có thể vượt lên nghịch cảnh, thắp sáng hy vọng và viết nên những câu chuyện đẹp cho cuộc đời.