Giò bò Loan Độ - Hà Tĩnh: đậm đà hương vị truyền thống

Lê Tú Anh - 08/07/2026 16:23

Giò bò Loan Độ tại xã Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh đạt chuẩn 3 sao OCOP luôn giữ được hương vị truyền thống và sự chỉn chu trong từng công đoạn chế biến.