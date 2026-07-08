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Câu chuyện OCOP

Giò bò Loan Độ - Hà Tĩnh: đậm đà hương vị truyền thống

Lê Tú Anh - 08/07/2026 16:23
Giò bò Loan Độ tại xã Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh đạt chuẩn 3 sao OCOP luôn giữ được hương vị truyền thống và sự chỉn chu trong từng công đoạn chế biến.

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