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Lao động việc làm

Giúp việc theo giờ - Việc làm linh hoạt trong đời sống hiện đại

Hải Thuận - 06/10/2026 15:01
Tại Hà Tĩnh, nhu cầu thuê giúp việc theo giờ đang ngày càng tăng bởi sự linh hoạt về thời gian, chi phí và hình thức phục vụ.
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Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

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