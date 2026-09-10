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Hà Tĩnh chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Văn Sơn - 09/10/2026 20:13
Hà Tĩnh chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đến nay mọi công tác diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
Hà Tĩnh chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
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