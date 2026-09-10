Hà Tĩnh chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Văn Sơn - 09/10/2026 20:13

Hà Tĩnh chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đến nay mọi công tác diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.