Hợp nhất địa giới, hòa nhịp hồn quê

Thái Mỹ Dung - 04/07/2026 07:28

Hợp nhất địa giới ở Hà Tĩnh không chỉ là phép cộng hành chính mà là sự hòa quyện văn hóa, mở ra không gian sống rộng lớn, gắn kết cộng đồng.