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Văn hóa Hà Tĩnh

Hợp nhất địa giới, hòa nhịp hồn quê

Thái Mỹ Dung - 04/07/2026 07:28
Hợp nhất địa giới ở Hà Tĩnh không chỉ là phép cộng hành chính mà là sự hòa quyện văn hóa, mở ra không gian sống rộng lớn, gắn kết cộng đồng.
Hợp nhất địa giới, hòa nhip hồn quê
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