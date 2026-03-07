Nuôi cá chim vây vàng theo VietGAP: Chuẩn hóa để nâng tầm

Thục An - 03/07/2026 18:17

Người nuôi tại Hà Tĩnh đã áp dụng nuôi cá chim vây vàng theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm và phát triển nghề nuôi bền vững.