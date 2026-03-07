Nghị quyết số 25: Quyết sách cho tương lai Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Sơn - 03/07/2026 20:13

Nghị quyết số 25 điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh bứt phá trong giai đoạn tới.