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Nghị quyết số 25: Quyết sách cho tương lai Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Sơn - 03/07/2026 20:13
Nghị quyết số 25 điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh bứt phá trong giai đoạn tới.
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