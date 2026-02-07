Tài nguyên môi trường: Hiểm họa từ những mỏ đá đã đóng cửa

Tiến Long - 02/07/2026 19:37

Theo quy định, sau khi kết thúc hoạt động khai thác, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và bảo đảm an toàn trước khi bàn giao. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều địa phương, vẫn còn không ít đơn vị chưa chấp hành nghiêm các quy định này. Hệ quả là sau khi đóng cửa mỏ, nhiều khu vực vẫn còn ngổn ngang đất đá, hố sâu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân.