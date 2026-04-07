Bí quyết để Hà Tĩnh nâng tầm nông thôn mới từ sắp xếp thôn.

Nguyễn Văn Sơn - 04/07/2026 07:22

Cơ hội để Hà Tĩnh nâng tầm nông thôn mới khi mở rộng không gian, tạo dư địa để tập trung nguồn lực, mở ra động lực mới để nâng tầm xây dựng nông thôn mới.